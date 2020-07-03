Masa tenisinde Avrupa'da yeni bir organizasyon: Avrupa Trophy Kupası Avrupa Masa Tenisi Birliğinin (ETTU) yeni organizasyonu Avrupa Trophy Kupası'na katılmak isteyen Türk takımlarının 14 Temmuz'a kadar başvuru yapmaları gerektiği bildirildi.

Avrupa Masa Tenisi Birliğinin (ETTU) yeni organizasyonu Avrupa Trophy Kupası'na katılmak isteyen Türk takımlarının 14 Temmuz'a kadar başvuru yapmaları gerektiği bildirildi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonundan itibaren oynanacak yeni organizasyona Süper Lig, 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de yer alan tüm takımların katılabileceği belirtildi.

Son müracaatın 14 Temmuz'da olduğu ancak gerekli katılım formunun kulüpler tarafından 10 Temmuz'a kadar federasyona iletilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA