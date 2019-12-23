Masa Tenisi Yerel Lig 4.Etap müsabakaları tamamlandı
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Masa Tenisi Yerel Lig 4.Etap müsabakaları tamamlandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Masa Tenisi Yerel Lig 4.Etap müsabakaları tamamlandı.
21 -22 Aralık 2019 tarihleri arasında Kadirhas Kongre Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalarda Gençlerde; 1. Mehmet Ali Karaboğa, 2. Ömer Kasım Bulut, 3. Altınay Hatun Bulut ve 4. Yunus Gaygisiz, Yıldızlarda ise; Yasin Akdağ, 2. Ecrin Çetin, 3. Berat Can Bölük ve 4. Emine
Çetin oldu.
Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ