Kupa sevinçlerini Başkan Çöl ile paylaştılar
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Kupa sevinçlerini Başkan Çöl ile paylaştılar

Kupa sevinçlerini Başkan Çöl ile paylaştılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi tarafından 30 Ağustos Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında kendi branşlarında şampiyon olan sporcular kupa sevinçlerini Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile paylaştılar.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi tarafından 30 Ağustos Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında kendi branşlarında şampiyon olan sporcular kupa sevinçlerini Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile paylaştılar.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Zafer Turnuvası' kapsamında masa tenisi müsabakalarında kendi branşlarında Şampiyon olan sporcular, Başkan Mustafa Çöl'ü makam odasında ziyaret ettiler. Turnuvada Minik Erkekler Afyonkarahisar 1.'si Levent Şeker, Küçük Erkekler Afyonkarahisar 1.'si Burak Çöl, Küçük Erkekler Afyonkarahisar 2.'si Yaşar Efe Demir kupalarını Başkan Çöl'e getirerek kendilerine vermiş oldukları desteklerde dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Çöl kendilerinin düzenlenen turnuvada kazandıkları şampiyonluktan dolayı tebrik edip, emeği geçen velilere, eğitmenlere, teşekkür ettiğini belirterek, spor hayatlarında daha başarılı sonuçlar alacaklarına inandıklarını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kupa sevinçlerini Başkan Çöl ile paylaştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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