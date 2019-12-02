Masa Tenisi Kayseri Ligi 2. Etap Müsabakaları Tamamlandı

02.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:26

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kayseri Ligi 2. Etap Masa Tenisi Müsabakaları tamamlandı.



30 Kasım - 01 Aralık 2019 tarihleri arasında Kadir Has Kongre Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalar oldukça çekişmeli geçti.



Müsabakalar sonucunda Gençlerde; 1. Utku Koca, 2. Mehmet Ali Karaboğa, 3.Altınay Hatun Bulut ve 4. Yunus Gaygisiz Olurken Yıldızlarda; 1.Berat Can Bölük, 2.Emine Çetin, 3.Ecrin Çetin ve 4. Yasin Akdağ Oldu.



Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlen tören ile verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA