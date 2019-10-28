Martin Skrtel gollerine devam ediyor!

28.10.2019 22:25

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerin golleri Edin Visca ve Martin Skrtel'den geldi. İstanbul ekibinin başarılı stoperi Skrtel, geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçının ardından bordo-mavililere karşı da ağları havalandırmış oldu. Slovak futbolcu, ligdeki gol sayısını da iki yaptı.

EN SON FENERBAHÇE'YE YENİLDİLER

Öte yandan turuncu-lacivertliler, bu sonuçla yenilmezlik serisini 7 maç yaptı. Ligdeki son mağlubiyetini ikinci haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı 2-1'lik skorla alan Okan Buruk'un öğrencileri, söz konusu karşılaşmadan sonra oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.