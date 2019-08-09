Martin Skrtel Atalanta'da

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Slovak futbolcu Martin Skrtel'ı kadrosuna kattı.

09.08.2019 20:22
Martin Skrtel Atalanta'da

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Slovak futbolcu Martin Skrtel'ı kadrosuna kattı.
İtalyan kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, son 3 sezondur Fenerbahçe'de forma giyen Slovak stoper ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Serie A'da geçen yıl başarılı bir sezon geçirerek ligi 3. sırada tamamlayan Atalanta, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etmişti.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.