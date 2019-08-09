Martin Skrtel Atalanta'da

09.08.2019 20:22

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Slovak futbolcu Martin Skrtel'ı kadrosuna kattı.

İtalyan kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, son 3 sezondur Fenerbahçe'de forma giyen Slovak stoper ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Serie A'da geçen yıl başarılı bir sezon geçirerek ligi 3. sırada tamamlayan Atalanta, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etmişti.

Kaynak: AA