Martin Skrtel Atalanta'da
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Slovak futbolcu Martin Skrtel'ı kadrosuna kattı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Slovak futbolcu Martin Skrtel'ı kadrosuna kattı.
İtalyan kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, son 3 sezondur Fenerbahçe'de forma giyen Slovak stoper ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Serie A'da geçen yıl başarılı bir sezon geçirerek ligi 3. sırada tamamlayan Atalanta, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etmişti.