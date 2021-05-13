Martin Linnes'in acı günü! Norveçli futbolcunun annesi Eva Doli Linnes hayatını kaybetti
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Martin Linnes'in acı günü! Norveçli futbolcunun annesi Eva Doli Linnes hayatını kaybetti

Martin Linnes'in acı günü! Norveçli futbolcunun annesi Eva Doli Linnes hayatını kaybetti
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Süper Lig'de cumartesi günü şampiyonluk maçına çıkacak Galatasaray'da Martin Linnes acı bir kayıp yaşadı. Norveçli futbolcunun annesi Eva Doli Linnes, hayatını kaybetti.

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in annesi Eva Doli Linnes hayatını kaybetti.

"ACISINI PAYLAŞIYORUZ"

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden paylaşılan taziye mesajında, "Futbolcumuz Martin Linnes'in değerli annesi Eva Doli Linnes'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sevgili Martin ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

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