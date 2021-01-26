Marsilya Sportif Direktörü'nden İrfan Can açıklaması: Hamle yapacağız

Fransız devi Marsilya'dan talip olduğu İrfan Can ile ilgili açıklama geldi. Kulübün sportif direktörü Pablo Longoria, transferle ilgili, "Önemli bir oyuncumuzu kaybettik. Önümüzdeki günlerde yerine birini bulmaya çalışacağız ama çok zor bir durum. Birçok değişkeni ve şartı analiz edeceğiz. Eğer yerine birini bulabilirsek, hamle yapacağız" dedi.