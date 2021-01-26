Marsilya Sportif Direktörü'nden İrfan Can açıklaması: Hamle yapacağız
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Marsilya Sportif Direktörü'nden İrfan Can açıklaması: Hamle yapacağız

26.01.2021 17:14 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:31

Fransız devi Marsilya'dan talip olduğu İrfan Can ile ilgili açıklama geldi. Kulübün sportif direktörü Pablo Longoria, transferle ilgili, "Önemli bir oyuncumuzu kaybettik. Önümüzdeki günlerde yerine birini bulmaya çalışacağız ama çok zor bir durum. Birçok değişkeni ve şartı analiz edeceğiz. Eğer yerine birini bulabilirsek, hamle yapacağız" dedi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can Kahveci'ye Fransız kulübü Marsilya'nın da talip olduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklama NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen'den gelmişti. Dilmen %100 Futbol programında, milli futbolcuyu Marsilya'nın istediğini dile getirmişti.

Bu açıklamanın ardından gözler Fransız kulübüne çevrilirken, Marsilya'nın sportif direktörü Pablo Longoria orta saha transferi hakkında konuştu.

"ANALİZ EDECEĞİZ"

Longoria konuyla ilgili, "Sanson'un gidişiyle orta sahada önemli bir oyuncumuzu kaybettik. Önümüzdeki günlerde yerine birini bulmaya çalışacağız ama çok zor bir durum. Birçok değişkeni ve şartı analiz edeceğiz. Eğer yerine birini bulabilirsek, hamle yapacağız" ifadelerini kullandı.

Marsilya Sportif Direktörü'nden İrfan Can açıklaması: Hamle yapacağız
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