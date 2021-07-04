Marsilya'dan Burhan Altıntop sürprizi! Cengiz Ünder paylaşımı Türk futbolseverleri mest etti
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Marsilya'dan Burhan Altıntop sürprizi! Cengiz Ünder paylaşımı Türk futbolseverleri mest etti

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Marsilya, Milli futbolcu Cengiz Ünder transferini çok ilginç bir paylaşımla duyurdu. Bir dönem izleyenlerin gönlünde taht kurmuş Avrupa Yakası dizisinde yer alan Burhan Altıntop karakterinin zihinlere kazınan "Bir Burhan Altıntop kolay yetişmiyi" repliğine gönderme yapan Fransız ekibi, "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi" paylaşımında bulundu. Kısa süre içinde Türk futbolseverlerin beğenisini kazanan paylaşıma beğeni yağdı.

Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği Cengiz Ünder, Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibi, milli oyuncuyu renklerine bağladığını sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımla duyurdu.

TÜRK FUTBOLSEVERLERİN BEĞENİSİNİ TOPLADI

Bir dönem reyting rekorları kıran dizi Avrupa Yakası'nın sevilen karakteri Burhan Altıntop'un "Bir Burhan Altıntop kolay yetişmiyi" repliğine göndermede bulunan Marsilya, "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi" notuyla yaptığı paylaşımla transferi açıkladı. Büyük ilgi çeken paylaşıma, Türk futbolseverler beğeni yağdırdı.

Marsilya'dan Burhan Altıntop sürprizi! Cengiz Ünder paylaşımı Türk futbolseverleri mest etti
Marsilya'dan Burhan Altıntop sürprizi! Cengiz Ünder paylaşımı Türk futbolseverleri mest etti
Cengiz Ünder, Olympique Marsilya'da
Cengiz Ünder, Olympique Marsilya'da
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya ile sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya ile sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti
Ali Gülhan
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