Marsilya'dan Burhan Altıntop sürprizi! Cengiz Ünder paylaşımı Türk futbolseverleri mest etti

Marsilya, Milli futbolcu Cengiz Ünder transferini çok ilginç bir paylaşımla duyurdu. Bir dönem izleyenlerin gönlünde taht kurmuş Avrupa Yakası dizisinde yer alan Burhan Altıntop karakterinin zihinlere kazınan "Bir Burhan Altıntop kolay yetişmiyi" repliğine gönderme yapan Fransız ekibi, "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi" paylaşımında bulundu. Kısa süre içinde Türk futbolseverlerin beğenisini kazanan paylaşıma beğeni yağdı.