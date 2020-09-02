Haftalık kirası 971 bin 500 dolar olan lüks yat Marmaris'e demir attı
Muğla'nın Marmaris ilçesine, haftalık kirası 971 bin 500 dolar olan ve 75 metre uzunluğundaki ultra lüks 'Arrow', adlı yat demir attı.
02.09.2020 12:46 | Son Güncelleme: 02.09.2020 14:46
Marmaris Yat Limanı'nda bulunan özel bir marinaya, bu yıl ocak ayında denize indirilen ve Türkçe anlamı 'Ok' olan 'Arrow' adlı ultra lüks yat demirledi. Bir firma tarafından zenginlere kiralanan yatın haftalık kirası, 971 bin 500 dolar.
4 VİLLA DEĞERİNDE
Marmaris'te, bahçeli ve yüzme havuzlu 4 tane dubleks villa değerindeki yatta, 12 misafir ve 19 mürettebat aynı anda taşınabiliyor. 75 metre uzunluğundaki yatta, 6 süper lüks süit kabini bulunuyor.
MÜŞTERİLER GİZLİ TUTULUYOR
Özel bir marinanın ön girişinde demirli bulunan lüks yatta, adı gizli tutulan müşteriler alınmadan önce hummalı bakım ve temizlik çalışması yaptığı görüldü.
Kaynak: DHA