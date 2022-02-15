Zincir marketlerin KDV oyunu! Vergi indirimi açıklanır açıklanmaz zam yaptılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Şubat Cumartesi günü vatandaşlara KDV indirimi müjdesi verdi. Alınan karara göre, temel gıda ürünlerinden alınan yüzde 8'lik KDV yüzde 1'e çekildi. Böylece vatandaşların cebi bir nebze olsun rahatlayacaktı. Ancak büyük marketler, temel gıdadaki KDV indirimini kötüye kullanarak vatandaşı zor durumda bıraktı.

ZAMLI FİYATA KDV İNDİRİMİ

5 zincir marketin etiketlerine göre; temel gıda sayılan 30'lu yumurtayı, KDV indirimi müjdesinden 1 gün önce ağız birliği etmişçesine 38,90 TL'ye sattığı görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KDV indirimini açıklamasından sonra aynı marketler 30'lu yumurtayı 45,90 TL'ye çekiyor. Marketler, uygulamanın başladığı 14 Şubat'ta ise aynı yumurtanın fiyatına KDV indirimi uygulayarak 42,90 TL'ye düşürüyorlar. Oysaki zamsız fiyata KDV indirimi uygulansaydı gerçek fiyatın 35 TL civarında olması gerekiyordu.

KDV İNDİRİMİ UYGULANACAK ÜRÜNLER

Öte yandan söz konusu düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler hariç olmak üzere KDV indirimleri; pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.

Ayrıca, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları da KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor.