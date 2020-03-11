Marketlerde stok alışverişleri başladı Bakan Fahrettin Koca'nın koronavirüs vakası ile ilgili açıklaması sonrası marketlerde hareketlilik arttı.

Bakan Fahrettin Koca'nın koronavirüs vakası ile ilgili açıklaması sonrası marketlerde hareketlilik arttı. Un ve makarna gibi temel besin maddeleri ve kişisel bakım ürünlerinin olduğu raflar kısa sürede boşaldığı gözlendi.