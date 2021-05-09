"Marketlerde ped satışı yasaklandı" iddialarına İçişleri açıklık getirdi: Öyle bir yasak yok
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"Marketlerde ped satışı yasaklandı" iddialarına İçişleri açıklık getirdi: Öyle bir yasak yok

'Marketlerde ped satışı yasaklandı' iddialarına İçişleri açıklık getirdi: Öyle bir yasak yok
Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Sokağa çıkma yasağı kapsamında marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışının yasaklanmasının ardından bazı marketler ped satışı yapmamaya başladı. İçişleri Bakanlığı yetkilileri, pedin hijyenik madde kategorisinde olduğunu belirterek, "Öyle bir yasak yok" değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelge ile 7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışına yasak getirmişti. Genelgede, temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç kozmetik ürünleri satılabileceği belirtilmişti.

PED SATIŞININ YASAKLANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Marketler, 7 Mayıs itibariyle tam kapanma bitene kadar belirli ürünleri satamayacak. Ancak bazı marketlerin satışı serbest olan hijyenik ped, cinsel sağlık ürünleri ve kişisel temizlik ürünlerini satmaması tepkiyle karşılandı. Dün Twitter'da gündem olan #PedYasaklanamaz etiketine çok sayıda kullanıcı paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımlarda bazı marketlerin hijyenik ped satışına izin vermediği dile getirildi.

BAKANLIK: ÖYLE BİR YASAK YOK

Hürriyet gazetesinden Ece Çelik'in haberine göre, Konuşmamız Gerek Platformu Başkanı İlayda Eskitaşçıoğlu, "Genelge metninin hiçbir yerinde menstürel ürünler geçmediği için dev bir kafa karışıklığı yaşanıyor. Hijyenik ped, tampon gibi ürünler lüks kozmetik ürünü değil, temel ihtiyaçtır. Satış yasağının uygulanmaması gerekir" dedi.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri de pedlerin hijyenik madde kategorisine girdiğini belirterek, "Öyle bir yasak yok" değerlendirmesinde bulundu.

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