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Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı

Akıllı telefon pazarında son dönemin en hızlı yükselen markalarından olan Xiaomi hayranlarını üzen mesaj, bu kez şirketin CEO'sundan geldi. Xiaomi CEO'sunun sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, gündelik hayatında iPhone kullandığı ortaya çıktı.

Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı
13.05.2020 18:15 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:40

Akıllı telefon pazarında son yıllarda yaptığı atakla Apple'ın hemen ardından dördüncü büyük oyuncu konumuna yükselen Xiaomi CEO'su Lei Jun'un bir paylaşımı, markanın milyonlarca tutkununu hayal kırıklığına uğrattı.

Xiaomi CEO'su Lei Jun'un sosyal paylaşım sitesi Weibo'da kitap okumakla ilgili fotoğraflı bir paylaşım yaptı. Ancak Weibo'nun Twitter'dakine benzer bir şekilde, paylaşımın yapıldığı cihazın bilgisinin paylaşıma eklenmesi özelliğini hesaba katmayınca, Xiaomi CEO'sunun gündelik hayatında kullandığı telefonun iPhone olduğu da ortaya çıkmış oldu.

Markanın tutkunları hayal kırıklığına uğradı! Xiaomi'nin CEO'sunun iPhone kullandığı ortaya çıktı
iPhone'lu ve ardından gelen Xiaomi'li paylaşım

TEPKİ SONRASI SİLİP XİAOMİ İLE PAYLAŞIM YAPTI

Xiaomi hayranlarının tepkisine neden olan bu olayın ardından, Xiaomi CEO'su Lei Jun, iPhone ile yaptığı bu paylaşımını silip, bu kez Xiaomi Mi 10 Pro ile paylaşım yaptı. Ancak CEO'un attığı bu geri adıma karşın, Xiaomi markasını yakında takip eden bir çok kullanıcı, sosyal medya üzerinden yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirdi.

HUAWEİ VE REALME CEO'LARI DA YAKALANMIŞTI

Xiaomi CEO'sunun başına gelen bu durum, daha önceki geçen yıllarda Huawei ve Realme gibi akıllı telefon markalarının başına da gelmiş, söz konusu şirketlerin CEO'ları da iPhone kullanırken yakalanmışlardı.

Ekonomi Manşet

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