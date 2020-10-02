Marius Sumidica, son dakikada gelen puanı göbek atarak kutladı

Trabzonspor'dan son dakikada 1 puanı koparan Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Marius Sumudica'nın sevinçten göbek attı. Rumen çalıştırıcının dansı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gaziantep Futbol Kulübü, son dakikada penaltıdan attığı golle Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Son düdüğün ardından Antep ekibinin Rumen Teknik Direktörü Marius Sumudica, 1 puanı göbek atarak kutladı.

Maçın hakemi Fırat Aydınus'un bitiş düdüğünün ardından stat megafonlarından "Antebin Hamamları" şarkısı çalınmaya başlandı. Şarkının ritmine uyan Rumen teknik adam, göbek atmaya başladı. Sumidica'nın dansının yayıncı kuruluşun kameralarına yansımasıyla ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

"MÜTHİŞ ADAMSIN"

Marius Sumudica'nın bu dansı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Futbol severler tarafından Sumudica'ya "müthiş adamsın sen" yorumları yapıldı.

MAÇIN SONLARINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan Rumen çalıştırıcı, karşılaşmanın 89. dakikasında itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını son dakikalarda yalnız bıraktı.