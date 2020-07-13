Mario Jardel'den eski takımı G.Saray'a sert eleştiri: Kazanman için benim geri mi gelmem lazım? Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Mario Jardel'den, Galatasaray takımına çok ağır eleştiri geldi. Instagram hesabından bir video yayınlayan Jardel, "Neden kazanamıyorsun? Kazanman için benim geri mi gelmem lazım?" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Galatasaray'da bir sezon oynamasına karşın gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olmayı başaran Brezilyalı efsane golcü Mario Jardel, sarı-kırmızılıların performansını sert bir dille eleştirdi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Jardel, Galatasaray'ın gösterdiği performansı beğenmediğini ve ihtiyaç olması halinde takıma geleceğini imalı bir şekilde dile getirdi. "FORVET LAZIMSA GELİRİM" "Sana neler oluyor Galatasaray?" diyen Brezilyalı efsane golcü, "Neden kazanamıyorsun? Paran var, yapılanman ve maaşların iyi. Forvet lazımsa ben gelirim. Kazanman için benim geri mi gelmem lazım?" ifadelerini kullanarak sarı-kırmızılılara tepkisini gösterdi. Galatasaray'da 2000/01 sezonunda forma giyen 46 yaşındaki Jardel, oynadığı 41 maçta 33 gol atıp 4 asist yapmıştı.