Kimse tahmin edemezdi! İstanbul'un devleri Mario Balotelli için birbirine girdi - Haberler

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Kimse tahmin edemezdi! İstanbul'un devleri Mario Balotelli için birbirine girdi

Haberler.com - Spor
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Adana Demirspor'da küllerinden doğan Mario Balotelli için savaş çıktı. Galatasaray nabız yoklamaya başladı, Fenerbahçe de devreye girdi. Adana Demirspor Balotelli için 10 milyon euro fiyat biçti.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Mario Balotelli'de savaşa tutuştu. Sezon başında transfer olduğu Adana Demir'de küllerinden doğan ve İtalya Milli Takımı'na davet edilen Balotelli, ezeli rakiplerin iştahını kabarttı.

Mario Balotelli'de İstanbul derbisi! Galatasaray ve Fenerbahçe birbirine girdi

Akşam'daki habere göre; Adana Demirspor, Balotelli'yi isteyen takımlara, "10 milyon eurodan aşağı olmaz" cevabı yolladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışında Balotelli'yi İngiltere'den markaja alan takımlar var.

Mario Balotelli'de İstanbul derbisi! Galatasaray ve Fenerbahçe birbirine girdi

Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar Balotelli'yi takımlarında görmeye sıcak bakıyor. Sosyal medyada futbolcuya karşı gösterilen reaksiyon hayli olumlu.

Mario Balotelli'de İstanbul derbisi! Galatasaray ve Fenerbahçe birbirine girdi

2024'te kontratı bitecek İtalyan futbolcu, 24 resmi karşılaşmada 11 gol, 5 asistlik katkı sundu. Balotelli, kısa süre içinde Adana ekibinde ağırlığını hissettirdi, takımın ağabeyi oldu.

Haberler.com - Spor

Adana Demirspor, Mario Balotelli, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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