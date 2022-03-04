Kimse tahmin edemezdi! İstanbul'un devleri Mario Balotelli için birbirine girdi

Galatasaray ve Fenerbahçe, Mario Balotelli'de savaşa tutuştu. Sezon başında transfer olduğu Adana Demir'de küllerinden doğan ve İtalya Milli Takımı'na davet edilen Balotelli, ezeli rakiplerin iştahını kabarttı.

10 MİLYON EURO

Akşam'daki habere göre; Adana Demirspor, Balotelli'yi isteyen takımlara, "10 milyon eurodan aşağı olmaz" cevabı yolladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışında Balotelli'yi İngiltere'den markaja alan takımlar var.

TARAFTARLAR İSTİYOR

Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar Balotelli'yi takımlarında görmeye sıcak bakıyor. Sosyal medyada futbolcuya karşı gösterilen reaksiyon hayli olumlu.

TAKIMIN LİDERİ OLDU

2024'te kontratı bitecek İtalyan futbolcu, 24 resmi karşılaşmada 11 gol, 5 asistlik katkı sundu. Balotelli, kısa süre içinde Adana ekibinde ağırlığını hissettirdi, takımın ağabeyi oldu.

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