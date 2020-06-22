HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor

Galatasaray'ın yıldız isimleri Mariano, Onyekuru ve Mario Lemina Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundular. Mariano, hakemlerin kararları nedeniyle şampiyon olamayacaklarını söylerken Onyekuru da verilen kararları eleştirdi.

22.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 22.06.2020 00:22

Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Mariano, Gaziantep FK maçının ardından hakem Alper Ulusoy'a sert şekilde tepki gösterdi.

Karşılaşma sonrası konuşan Mariano "Sahaya çıkıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz, 3-1 öne geçiyorsunuz. Ancak geçen hafta ve bu hafta hakemin verdiği kararlar var. Hakemin arkasına sığınmıyorum ama hakemin kararlarıyla demoralize oluyorsunuz. Hayatımda görmediğim fauller ve düdüklerle maç bambaşka bir hale geliyor." dedi.

Şampiyonluk mücadelesiyle ilgili konuşan Mariano "Bu kaybın ardından şampiyonluk şansımız azaldı, Galatasaray sonuna kadar mücadele eder ama mücadele etmemiz en kadar izin verecekler, bilmiyoruz. Fark açıldı, ancak olanları Türkiye gördü. Fransa, İtalya ve İspanya'da oynadım, böyle kararlar görmedim." diye konuştu.

Okan Kocuk'un topu 6 saniye tuttuğu gerekçesiyle çalan düdükle ilgili konuşan Mariano "Okan Kocuk'un pozisyonuna bakalım, 6 saniye kuralını dünyada sayan var mı? İlk defa böyle bir şey için düdük çalındığını gördüm. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz ama bu hakemlerle zor görünüyor." açıklamasını yaptı.

ONYEKURU: HAKEMLER BİZE İZİN VERMİYOR

Maçın ardından 6 saniye kuralının ihlali hakkında konuşan Onyekuru, "Bir bahane olarak algılanmasın ama geçen haftaya baksınlar, bu haftaya baksınlar; biz rakiplerimize dokunamıyoruz. Dokunduğumuz anda faul, kartlar.. Ben, İngiltere'de, Fransa'da Belçika'da oynadım ve bugün Okan'a çalınan 6 saniye kuralı gibi bir şey görmedim. Hakem izin vermiyor, izin vermiyorken siz de bir yere kadar bir şey yapabiliyorsunuz" dedi.

Galatasaray'ın son ana kadar mücadele edeceğini vurgulayan Onyekuru, "Biz Galatasarayız ve sonuna kadar savaşacağız, pes etmeyeceğiz ama mücadele edeceğiz ama bize hakemlerin izin vermesi gerekiyor, normal, adil maçları yönetmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

LEMINA: BEN HER GÖREVE HAZIRIM

Kaptan olduğu maç sonrasında Lemina, "Galatasaray gibi büyük bir camiada kaptan olarak maça çıkmak beni inanılmaz onore etti, çok mutlu oldum." dedi.

Stoperde görev alan Gabonlu oyuncu, "Stoper oynamak ile ilgili sıkıntım yok, takımın ihtiyacı olduğu sürece göreve hazırım. Orta sahada kaliteli arkadaşlarımız var, stoperde alternatif olmadığı için hocamız bana böyle bir görev verdi. Sahada olduğum sürece elimden geleni yapacağımı herkes biliyor." ifadelerini kullandı.

Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

'En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum' diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar Spor
"En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum" diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu Spor
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı Spor
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı Spor
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor Spor
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Spor
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Doğru bilene tatil hediye ediyorum' diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi eleştirdi
Doğru bilene tatil hediye ediyorum" diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi...
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti
Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım
Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik...
Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin
Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi
Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını...
Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu
Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu
Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu
Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu
Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var
Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var
Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu
Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Celal Adan Özgür Özel Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki
Magazin Hülya Avşar Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Gökhan Gönül Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Bursa Gaziantep Kasımpaşa Galatasaray
Şu an buradasınız: Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 00:32:06. #1.15#
title