Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor Galatasaray'ın yıldız isimleri Mariano, Onyekuru ve Mario Lemina Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundular. Mariano, hakemlerin kararları nedeniyle şampiyon olamayacaklarını söylerken Onyekuru da verilen kararları eleştirdi.

Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Mariano, Gaziantep FK maçının ardından hakem Alper Ulusoy'a sert şekilde tepki gösterdi.

Karşılaşma sonrası konuşan Mariano "Sahaya çıkıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz, 3-1 öne geçiyorsunuz. Ancak geçen hafta ve bu hafta hakemin verdiği kararlar var. Hakemin arkasına sığınmıyorum ama hakemin kararlarıyla demoralize oluyorsunuz. Hayatımda görmediğim fauller ve düdüklerle maç bambaşka bir hale geliyor." dedi.

Şampiyonluk mücadelesiyle ilgili konuşan Mariano "Bu kaybın ardından şampiyonluk şansımız azaldı, Galatasaray sonuna kadar mücadele eder ama mücadele etmemiz en kadar izin verecekler, bilmiyoruz. Fark açıldı, ancak olanları Türkiye gördü. Fransa, İtalya ve İspanya'da oynadım, böyle kararlar görmedim." diye konuştu.

Okan Kocuk'un topu 6 saniye tuttuğu gerekçesiyle çalan düdükle ilgili konuşan Mariano "Okan Kocuk'un pozisyonuna bakalım, 6 saniye kuralını dünyada sayan var mı? İlk defa böyle bir şey için düdük çalındığını gördüm. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz ama bu hakemlerle zor görünüyor." açıklamasını yaptı.

ONYEKURU: HAKEMLER BİZE İZİN VERMİYOR

Maçın ardından 6 saniye kuralının ihlali hakkında konuşan Onyekuru, "Bir bahane olarak algılanmasın ama geçen haftaya baksınlar, bu haftaya baksınlar; biz rakiplerimize dokunamıyoruz. Dokunduğumuz anda faul, kartlar.. Ben, İngiltere'de, Fransa'da Belçika'da oynadım ve bugün Okan'a çalınan 6 saniye kuralı gibi bir şey görmedim. Hakem izin vermiyor, izin vermiyorken siz de bir yere kadar bir şey yapabiliyorsunuz" dedi.

Galatasaray'ın son ana kadar mücadele edeceğini vurgulayan Onyekuru, "Biz Galatasarayız ve sonuna kadar savaşacağız, pes etmeyeceğiz ama mücadele edeceğiz ama bize hakemlerin izin vermesi gerekiyor, normal, adil maçları yönetmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

LEMINA: BEN HER GÖREVE HAZIRIM

Kaptan olduğu maç sonrasında Lemina, "Galatasaray gibi büyük bir camiada kaptan olarak maça çıkmak beni inanılmaz onore etti, çok mutlu oldum." dedi.

Stoperde görev alan Gabonlu oyuncu, "Stoper oynamak ile ilgili sıkıntım yok, takımın ihtiyacı olduğu sürece göreve hazırım. Orta sahada kaliteli arkadaşlarımız var, stoperde alternatif olmadığı için hocamız bana böyle bir görev verdi. Sahada olduğum sürece elimden geleni yapacağımı herkes biliyor." ifadelerini kullandı.