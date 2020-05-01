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Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak

Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak
01.05.2020 17:22 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:28

Maria Sharapova, Serena Williams, Madison Keys, Kevin Anderson gibi dünyaca ünlü tenis şampiyonları, koronavirüs ile mücadele kapsamında, Gigi Hadid, Karlie Kloss ve Hailey Bieber gibi ünlü modellerle tenis maçı yapacak.

Dünyaca ünlü tenis şampiyonları Maria Sharapova, Serena Williams, Madison Keys ve Kevin Anderson, koronavirüs ile mücadele kapsamında, 3 Mayıs Pazar günü Gigi Hadid, Karlie Kloss ve Hailey Bieber gibi ünlü modellerle karşı karşıya gelip, tenis oynayacak.

TENİS MAÇLARI SANAL ORTAMDA OYNANACAK

Mario Tennis Aces oyun dünyasına girip Nintendo Switch konsollarıyla turnuva performansı gösterecek olan ünlü tenisçiler online olarak 'Stay at Home Slam' isimli bu sanal tenis etkinliğinde yer alacak.

Ünlü modeller Karlie Kloss, Hailey Bieber ve Gigi Hadid de evlerinden turnuvaya katılacak. Facebook üzerinden canlı olarak yayınlanacak turnuvada katılımcılara seçtikleri hayır kuruluşuna bağış yapmaları için 25 bin dolar verilecek. Turnuvanın kazanlanlarına ise 1 milyon dolar daha bağış sağlanacak.

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