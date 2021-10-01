Mardin'in en büyük alışveriş merkezi marka karmasını güçlendirmeye devam ediyor - Haberler Ekonomi
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Mardin'in en büyük alışveriş merkezi marka karmasını güçlendirmeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Mardin'in en büyük alışveriş merkezi marka karmasını güçlendirmeye devam ediyor

Uluslararası kalite ve hijyen standartlarında üretim ve hizmete her zaman büyük bir özen gösteren TAB Gıda güvencesindeki Burger King Mardian Mall Alışveriş Merkezinde yerini aldı.

MARDİN (İHA) - Uluslararası kalite ve hijyen standartlarında üretim ve hizmete her zaman büyük bir özen gösteren TAB Gıda güvencesindeki Burger King Mardian Mall Alışveriş Merkezinde yerini aldı.

Dekinsan, Keleşoğlu, Sinanoğlu, Kayasan ve Özgürsan yatırım ortaklığı ile Mardin'de hayata geçirilen Mardian Mall AVM, marka karmasını güçlendirmeye devam ediyor. 120 bin metrekare inşaat alanı bulunan karma projede alışveriş merkezine 60 bin metrekare alan ayrılırken, 30 bin metrekare kiralanabilir alan, bin 500 araç kapasiteli otopark, 4 bin metrekare eğlence merkezi ve 6 sinema salonu bulunuyor.

Marka karmalarını güçlendirmeye devam ettiklerini söyleyen alışveriş merkezi müdürü Mahmut Yıldızhan, "Amacımız her zaman alışveriş merkezimizin kalitesini ve konforunu bir üst seviyeye çıkarmak bunun için de AVM içindeki yatırım ve düzenlemelerimize devam ediyoruz. Mardian Mall yönetimi olarak ilk gününden itibaren ziyaretçilerine kendilerini özel hissedecekleri deneyimler sunmak için yatırımlar yapıyoruz, özel etkinlikler tasarlayıp ziyaretçilerimize farklı deneyimler yaşatmaya gayret ediyoruz. Her zaman en iyi hizmeti, en kaliteli alışveriş deneyimini sunmaya devam edeceğiz" dedi. - MARDİN

Mardin'in en büyük alışveriş merkezi marka karmasını güçlendirmeye devam ediyor

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Haber: Mardin'in en büyük alışveriş merkezi marka karmasını güçlendirmeye devam ediyor - Haberler Ekonomi
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