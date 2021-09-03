Mardin'in en büyük alışveriş merkezi büyümeye devam ediyor
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Mardin'in en büyük alışveriş merkezi büyümeye devam ediyor

Mardin'in en büyük alışveriş merkezi büyümeye devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulanan en büyük alışveriş merkezi Mardian Mall büyümeye devam ediyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulanan en büyük alışveriş merkezi Mardian Mall büyümeye devam ediyor.

Dekinsan, Keleşoğlu, Sinanoğlu, Kayasan ve Özgürsan yatırım ortaklığı ile Mardin'de hayata geçirilen Mardian Mall AVM, marka karmasını güçlendirmeye devam ediyor. Alışveriş merkezinde son olarak Watsosn'un açılışını gerçekleştirildi. A.Ş. Watson Group'un bir üyesi olan Watsons Türkiye, açtığı yeni mağazaları ile her geçen gün ülke çapında büyümesini sürdürüyor. Watsons Türkiye Genel Müdürü M. Mete Yurddaş, Mardian Mall AVM Müdürü Mahmut Yıldızhan ve yönetim ekibinin katılımıyla 191 metrekarelik mağazasıyla Mardinlilere hizmet vermeye başladı. Watsons, göz alıcı bir kişisel bakım ve güzellik deneyimi için herkesi Mardian Mall mağazasına bekliyor.

120 bin metrekare inşaat alanı bulunan karma projede alışveriş merkezine 60 bin metrekare alan ayrılırken, 30 bin metrekare kiralanabilir alan, bin 500 araç kapasiteli otopark, 4 bin metrekare eğlence merkezi ve 6 sinema salonu bulunuyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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