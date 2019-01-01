Mardin'de yılın bebeği Nilay oldu

MARDİN - Mardin'de yılın ilk bebeği özel bir hastanede doğum yapan Behice Ceylan, normal doğumla saat saatler 00: 06'yı gösterdiğinde 3 kilogram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi.

Mardin'de yılın ilk bebeğini ünvanını alan minik Nilay'a Mardin Vadin Valisi Mustafa Yaman'ın eşi ziyaret ederek çeyrek altın ve nazar boncuğu hediye etti. Ceylan ailesi bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek kızlarına "Nilay" adını verdikleri belitti. Kızının 2018 yılının ilk bebeği olmasından mutlu olduklarını kaydeden Anne Behice Ceylan evladını kucağına sağlıkla aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Baba Abdurrahim Ceylan,"İnşallah herkes babalık duygusunu tatar. Yeni yılda bize müjdesi. Çok mutluyuz." dedi. Anne ceylan da"Allah herkese nasip etsin. 2 oğlum vardı birde kızım oldu" diye konuştu. Yılın ilk bebeğini ziyaret eden Vali Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman ve Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Mehtap Bingül, yeni yılda dünyaya gelen bebeğe Vali Yaman'ın hediye ettiği altın taktı ve çeşitli hediyeler vererek Vatana millete hayırlı evlat olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA