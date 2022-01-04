MARDİN'DE TEK KATLI TARİHİ YAPI ÇÖKTÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MARDİN'DE TEK KATLI TARİHİ YAPI ÇÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'in Artuklu ilçesinde tek katlı tarihi yapı çöktü.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde tek katlı tarihi yapı çöktü. Ekipler, yaptıkları kontrolde, enkazda kimsenin olmadığını belirledi.

Olay, Artuklu ilçesi Çabuk Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Tek katlı tarihi boş yapı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, çöken yapının enkazında yaptıkları kontrolde kimsenin olmadığını belirledi. Tarihi yapının çökmesiyle ilgili valilik inceleme başlattı.

MARDİN'DE TEK KATLI TARİHİ YAPI ÇÖKTÜ

MARDİN'DE TEK KATLI TARİHİ YAPI ÇÖKTÜ

MARDİN'DE TEK KATLI TARİHİ YAPI ÇÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title