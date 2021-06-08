Mardin'de sulu buğdayda verim artışı çiftçiyi sevindirdi
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Mardin'de sulu buğdayda verim artışı çiftçiyi sevindirdi

İhlas Haber Ajansı / Selman Güneş - Haberler | Ekonomi

Mardin'de sulu buğdayda verim artışı çiftçiyi sevindirdi Mardin'de istenilen yağışların gelmemesi nedeniyle kuru tarım arazilerinde yüzde 80'e varan verim kaybı yaşanılırken sulu tarımda yüksek verim artışı çiftçinin yüzünü güldürdü.

Mardin'de sulu buğdayda verim artışı çiftçiyi sevindirdi

MARDİN - Mardin'de istenilen yağışların gelmemesi nedeniyle kuru tarım arazilerinde yüzde 80'e varan verim kaybı yaşanılırken sulu tarımda yüksek verim artışı çiftçinin yüzünü güldürdü. Kızıltepe'de bazı köylerde sulu buğdayda dönüm başı 800 kiloya yakın buğday elde edildi.

Türkiye'nin buğday üretiminde önemli bir yere sahip olan 3 milyon dönüm tarım arazisi olan Mardin Ovası'nda yağışsız geçen bir sezonun ardından kuru tarım arazilerinde verim kaybı yüzde 80'leri buldu. Çiftçilerin gözü haziran ayının ilk haftasında hasadına başlanılan sulu tarım alanlarına çevrildi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde makarnalık ve ekmeklik buğday hasadı biçerdöverlerle yapılmaya başlandı. Vatandaşın özel artezyen kuyularıyla suladıkları alanda son yılların en yüksek veriminin elde edilmesi çiftçinin yüreğine su serpti. Bazı yerlerde dönüm başı 800 kiloya yakın buğday elde eden çiftçiler kurak geçen bir sezonun ardından sulu tarım arazileriyle bir nebze de olsa rahatladı.

Sula arazilerde verimin iyi olduğunu ifade eden çiftçi Ahmet İmir, "Bu sene tarlamızı biçtik yüzümüz gülüyor. Sulu arazilerimizde verim 750-800'ü buluyor. Kuru arazilerimiz bu sene kuraklık olduğu için verim alamadık" dedi.

Hasatla birlikte yüzlerinin güldüğünü kaydeden çiftçi Emrah Keren, "Sulu arazilerimiz 750-800 kiloyu buluyor. Yüzümüz gülüyor. Ama kuru tarım arazilerimiz yandı hepsini kaldırdık" şeklinde konuştu.

Mardin'de sulu buğdayda verim artışı çiftçiyi sevindirdi
Mardin'de sulu buğdayda verim artışı çiftçiyi sevindirdi
Mardin'de sulu buğdayda verim artışı çiftçiyi sevindirdi
Mardin'de sulu buğdayda verim artışı çiftçiyi sevindirdi
Mardin'de sulu buğdayda verim artışı çiftçiyi sevindirdi
Mardin'de sulu buğdayda verim artışı çiftçiyi sevindirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selman Güneş

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