Mardin'de PKK operasyonu: 2 gözaltı
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Mardin'de PKK operasyonu: 2 gözaltı

23.09.2020 09:44 | Son Güncelleme: 23.09.2020 09:48

MARDİN'de, terör örgütü PKK'ya finans sağlayan ve terör propagandası yaptığı belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Mardin'de PKK operasyonu: 2 gözaltı

MARDİN'de, terör örgütü PKK'ya finans sağlayan ve terör propagandası yaptığı belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya finans sağlayan ve terör propagandası yapanların yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamanda harekete geçen ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütüne finans sağlayan A.A. ile örgüt propagandası yapan C.A.'yıoperasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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