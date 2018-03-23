Mardin'de Fırtına Uyarısı

Mardin'de Fırtına Uyarısı

Mardin Valiliği, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Mardin'de Fırtına Uyarısı

Mardin Valiliği, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre bölge genelinde yer yer kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

Fırtınanın yarın olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, toz aşınımı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

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