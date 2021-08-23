Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz spor okulları etkinliklerinin sona ermesiyle öğrencilere hediye dağıtıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlediği yaz spor okullarının sona ermesiyle, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş tarafından öğrencilere hediye takdim edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlediği yaz spor okullarının sona ermesiyle, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş tarafından öğrencilere hediye takdim edildi.

Belediyenin ilgili kurumlarıyla hafta içi ve hafta sonu olmak üzere düzenlendiği futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi kurslarına 7-14 yaş ve 14-18 yaş grubu çocuklar kayıt yaptırdı. Futbol branşında 130, basketbol branşında 100, voleybol branşında 100 ve masa tenisi branşında 40 sporcu olmak üzere 370 öğrenci bu branşlardaki faaliyetlere katıldı. Yaz spor kurslarına katılan, tüm öğrencilere tişört, şort, tozluk, ayakkabı, top, raket gibi toplamda bin 380 parça spor malzemesi Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş tarafından takdim edildi.

Yaklaşık 450 tane öğrenciyi yaz kurslarına aldıklarını aktaran Vali Demirtaş, "Şu an yaz kursları hemen hemen bitmek üzere. Eylül ayının birinci haftasında inşallah okullar açılacak. Bizim temel amacımız çocuklarımızın boş zamanlarını çok güzel bir şekilde değerlendirmekti. Hem onların daha sağlıklı yetişmeleri. Çünkü sağlam kafa sağlam vücutta bulunur ilkesinden hareket ederek biz çocuklarımızı bu yaz kurslarında çok güzel bir eğitime tabi tuttuk. Onlar bu pandemi dolayısıyla hem sıkılmamış oldular hem de çok güzel bir eğitim almış oldular. Onları, ailelerini ve onlara eğitim veren öğretmen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Tüm arkadaşlarımıza da bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Bu çocuklarımız bizim geleceğimiz. Eğer bu çocuklarımızı çok iyi yetiştirirsek Türkiye'nin geleceğinin çok daha iyi olacağına inanıyorum" dedi.

Kurslara katılan 10 yaşındaki Yakup Yılmaz, "Bize kurs öğrettiler çok güzeldi. Eğlendik. Valimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mardin büyükşehir belediyesi olarak yaz okulunda gençlerle buluştuklarını söyleyen büyükşehir belediyesi antrenörü Faris Çalbay, "İlk başta 30-40 öğrenci ile başladık. Şimdi 130-140 öğrenciyle antrenman yapıyoruz. Haftanın 7 günü biz burada antrenman yapıyoruz. Bize burada desteklerini esirgemeyen sayın valimize ve büyükşehir belediye genel sekreterimiz Murat Süzen'e çok teşekkür ediyorum. Gençler adına güzel bir sosyal etkinlik oldu. Bunun devamını diliyorum. Hayırlısıyla pandemi sürecini bir atlatalım daha güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı