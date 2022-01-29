Mardin 1969 Spor: 1-1

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Abdulbaki Ayyıldız (xx), Volkan Esen (xx), Kağan Yıldızlar (xx)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ikinci yarının ilk 2 maçını kaybedip alt sıralara demir atan Karşıyaka, hafta içinde Ahmet Taşyürek yerine bu sezonki üçüncü teknik adam olarak göreve getirilen Erman Güraçar yönetimindeki ilk sınavda Mardin 1969 Spor'la yenişemedi: 1-1. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda konuk ekibin 45+2'nci dakikada Kubilay'la bulduğu gole Kaf-Kaf, 55'inci dakikada İhsan Furkan'la karşılık verdi. Bu skorla galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Karşıyaka, 22 puanda kaldı.

7'nci dakikada gelişen Karşıyaka atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Can Muhammet'in şutu yandan az farkla auta çıktı.

90+5'inci dakikada Mardin ceza sahasında Serkan'ın ayağı topa vururken Karşıyakalı Kerem'in yüzüne çarptı. Karşıyakalılar penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirip maçı bitirdi.