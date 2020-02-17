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Marco Veratti Takım Arkadaşı Di Maria Hakkında Konuştu

Paris Saint-Germain'in 27 yaşındaki İtalyan orta oyuncusu Marco Veratti takım arkadaşı Angel Di Maria hakkında röportaj verdi. Arjantinli kanat oyuncusu Di Maria geçtiğimiz günlerde 32. yaşını kutlamıştı. Marco Veratti'nin bu özel röportajını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

17.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:20

Paris Saint-Germain'in 27 yaşındaki İtalyan orta oyuncusu Marco Veratti takım arkadaşı hakkında röportaj verdi. Arjantinli kanat oyuncusu Di Maria geçtiğimiz günlerde 32. yaşını kutlamıştı. Marco Veratti'nin bu özel röportajını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

Kaynak: Dugout

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