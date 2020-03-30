Marco Asensio ve Michael Owen'ın Madrid Formasıyla İlk Golleri 2016 yaz transfer sezonunda Real Madrid'e katılan İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio, Beyazlarla attığı ilk golü sezon başında oynanan ve Real Madrid'in Sevilla karşısında kazandığı 3-2'lik UEFA Süperkupa finalinde kaydetmişti. 2004'te Real Madrid'e katılan Michael Owen ise ilk golünü UEFA Şampiyonalar Ligi'nde Dynamo Kiev karşısında atmıştı.

2016 yaz transfer sezonunda Real Madrid'e katılan İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio, Beyazlarla attığı ilk golü sezon başında oynanan ve Real Madrid'in Sevilla karşısında kazandığı 3-2'lik UEFA Süperkupa finalinde kaydetmişti. 2004'te Real Madrid'e katılan Michael Owen ise ilk golünü UEFA Şampiyonalar Ligi'nde Dynamo Kiev karşısında atmıştı. Kaynak: Dugout