Marcelo Bielsa, Orkun'a kafayı taktı! Milli futbolcumuz için tüm şartlar zorlanacak

A Milli Takım ve Feyenoord'un genç yıldızı Orkun Kökçü'ye Premier Lig'den talip çıktı. Leeds United yönetimi, teknik direktör Bielsa'nın isteğiyle milli futbolcumuza imza attırmak için harekete geçti.

CÖMERT BİR TEKLİFTE BULUNACAKLAR

Ajansspor'un İngiliz basınından aktardığı habere göre; Feyenoord formasıyla gösterdiği performansla Marcelo Bielsa'nın dikkatini çekmeyi başaran 20 yaşındaki milli futbolcu Leeds United'ın cömert bir teklifte bulunacağı iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE SONA ERİYOR

Piyasa değeri 12 milyon euro olan Orkun Kökçü'nün Feyenoord ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor. 4 sezondur Hollanda ekibinde forma giyen genç futbolcu bu sezon 26 maçta forma giyerken, 2 gol ve 5 asitlik bir peformans sergiledi.

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