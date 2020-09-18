Marcel Tisserand, Erol Bulut'un topu bacak arasından geçirmesine izin vermedi
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Marcel Tisserand, Erol Bulut'un topu bacak arasından geçirmesine izin vermedi

Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe antrenmanında ilginç bir an yaşandı. Teknik Direktör Erol Bulut, yeni transfer Tisserand'ın bacak arasından topu geçirmek istedi ancak Kongolu stoper buna izin vermedi.

18.09.2020 09:23 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:47

Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, ligin yeni ekibi karşısında da 3 puan istiyor.

Antrenmanlarına aralıksız devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yeni transfer Marcel Tisserand arasında ilginç bir an yaşandı.

BACAK ARASINDAN GEÇİRME ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Erol Bulut, idmanda başlayacak yeni bir çalışma öncesi Kongolu yıldızın bacak arasından top geçirmek istedi. Durumu fark eden Tisserand, Erol Bulut'un çabasını sonuçsuz bıraktı ve topun bacak arasından geçmesine izin vermedi.

Yaşanan bu görüntü, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından sosyal medyada da sıkça paylaşıldı.

Marcel Tisserand, Erol Bulut'un topu bacak arasından geçirmesine izin vermedi
Marcel Tisserand, Erol Bulut'un topu bacak arasından geçirmesine izin vermedi
Haber Yorumları (6)
FSDF: erol bey yorma kendini iki üç penaltıyla alırsnız her hafta maçları antrmana gerek bile yok
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VADANDAŞ: inşallah kardeşim ama gs varken şansı pek yok bence onlar daha iyi yare atlıyor bunlar acemi hemen belli oluyor
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FIFA: bu test fıfa tarafından isviçreli bilim adamları yardımıyla geliştirilmiş üst düzey bir testtir. sadece büyük tdler ve büyük oyuncular tarafından uygulanabilir. evde denemeyiniz.
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