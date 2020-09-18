Marcel Tisserand, Erol Bulut'un topu bacak arasından geçirmesine izin vermedi Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe antrenmanında ilginç bir an yaşandı. Teknik Direktör Erol Bulut, yeni transfer Tisserand'ın bacak arasından topu geçirmek istedi ancak Kongolu stoper buna izin vermedi.

Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, ligin yeni ekibi karşısında da 3 puan istiyor.

Antrenmanlarına aralıksız devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yeni transfer Marcel Tisserand arasında ilginç bir an yaşandı.

BACAK ARASINDAN GEÇİRME ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Erol Bulut, idmanda başlayacak yeni bir çalışma öncesi Kongolu yıldızın bacak arasından top geçirmek istedi. Durumu fark eden Tisserand, Erol Bulut'un çabasını sonuçsuz bıraktı ve topun bacak arasından geçmesine izin vermedi.

Yaşanan bu görüntü, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından sosyal medyada da sıkça paylaşıldı.