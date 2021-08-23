Varlığı da dert, yokluğu da! Galatasaray, Marcao'suz zor maç kazanıyor

Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, 8 maç ceza aldı. Marcao'nun takımda kalıp kalmayacağı da belirsiz. Brezilyalı futbolcunun olmadığı maçlarda ise Aslan'ın galibiyet yüzdesi oldukça düşük. Marcao ile yüzde 53 olan galibiyet oranı, yokluğunda yüzde 27'ye düşüyor. Cim-Bom Brezilyalı oyuncunun olmadığı 11 maçın sadece 3'ünden galip ayrıldı.