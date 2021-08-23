Varlığı da dert, yokluğu da! Galatasaray, Marcao'suz zor maç kazanıyor
Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, 8 maç ceza aldı. Marcao'nun takımda kalıp kalmayacağı da belirsiz. Brezilyalı futbolcunun olmadığı maçlarda ise Aslan'ın galibiyet yüzdesi oldukça düşük. Marcao ile yüzde 53 olan galibiyet oranı, yokluğunda yüzde 27'ye düşüyor. Cim-Bom Brezilyalı oyuncunun olmadığı 11 maçın sadece 3'ünden galip ayrıldı.
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Marcao'nun olmadığı maçlarda çok sıkıntı yaşıyor. Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Brezilyalı stoper 8 maç sahada olamayacak. Bu ceza bittikten sonra affedilip affedilmeyeceği de meçhul.
81 MAÇTA 51 GALİBİYET
Galatasaray, Marcao'nun oynadığı 81 lig maçından 51 kez galip ayrıldı. Bu maçlardaki galibiyet oranı yüzde 53. Marcao'nun olmadığı 11 maçta ise 3 galibiyet çıktı. Galibiyet yüzdesi 27'de kaldı.
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