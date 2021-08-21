Marcao'nun saldırdığı Kerem, tüm olumsuzluklara rağmen takımını sırtlayan isim oldu

Galatasaray'da sezon başında Kerem Aktürkoğlu performansıyla göz kamaştırıyor. Giresun maçında takım arkadaşı Marcao'nun saldırısına uğrayan, Randers maçında Luyindama'dan 'fırça' yiyen Kerem, Avrupa Ligi'nde atılan 6 golün 5'ine katkı sağladı. Kerem, Johnstone ve Randers maçlarında 2 gol attı , 3 de asist yaptı.