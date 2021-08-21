Marcao'nun saldırdığı Kerem, tüm olumsuzluklara rağmen takımını sırtlayan isim oldu
Galatasaray'da sezon başında Kerem Aktürkoğlu performansıyla göz kamaştırıyor. Giresun maçında takım arkadaşı Marcao'nun saldırısına uğrayan, Randers maçında Luyindama'dan 'fırça' yiyen Kerem, Avrupa Ligi'nde atılan 6 golün 5'ine katkı sağladı. Kerem, Johnstone ve Randers maçlarında 2 gol attı , 3 de asist yaptı.
Kerem Aktürkoğlu, Randers'a attığı golle takımın beraberlikle sahadan ayrılmasında yardımcı oldu. 22 yaşındaki Kerem, Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalmak isteyen Aslan'ın en önemli gol silahı haline geldi.
PES ETMEDİ
Giresunspor'la deplasmanda oynanan Süper Lig mücadelesinde takım arkadaşı Marcao'nun maç içerisinde saldırısına uğramasının ardından sadece bir kaç gün sonra Avrupa arenasına çıkıp golünü atan 22 yaşındaki futbolcu, bu duruşuyla büyük alkış aldı.
AVRUPA YILDIZI
Kerem, 3. tur ilk maçında St.Johnstone maçında asist, deplasmanda 4-2 kazanılan maçta ise 1 gol ve 2 asist yaptı. Randers ile 1-1 berabere biten mücadelede de golü kaydetti. Avrupa Ligi elemelerindeki 3 maçta atılan 6 golün 5'inde Kerem damgası vuruldu.