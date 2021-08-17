Marcao'nun Kerem'e saldırması üzerine Fenerbahçe'den çok manidar paylaşım

G.Saray'ın deplasmanda Giresunspor ile oynadığı müsabakada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, futbolseverlerin gündemine girmiş durumda. Marcao'nun olayına Fenerbahçe'den de üstü kapalı bir gönderme geldi. Kulüp hesabından Sosa'nın genç Arda Güler'i başından öptüğü fotoğraf paylaşıldı. Bu paylaşım, Marcao'nun genç Kerem'e saldırmasına gönderme olarak yorumlandı.