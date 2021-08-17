Marcao'nun Kerem'e saldırması üzerine Fenerbahçe'den çok manidar paylaşım
G.Saray'ın deplasmanda Giresunspor ile oynadığı müsabakada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, futbolseverlerin gündemine girmiş durumda. Marcao'nun olayına Fenerbahçe'den de üstü kapalı bir gönderme geldi. Kulüp hesabından Sosa'nın genç Arda Güler'i başından öptüğü fotoğraf paylaşıldı. Bu paylaşım, Marcao'nun genç Kerem'e saldırmasına gönderme olarak yorumlandı.
Marcao'nun genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na saldırması üzerine Sarı-Lacivertiler, Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın, 16 yaşındaki Arda Güler'i öptüğü ve sevgi gösterdiği fotoğrafı paylaştı.
NE OLDUĞUNU ANLAMADI
Marcao'ya sus işareti yapan Kerem, takım arkadaşının hiddetli bir şekilde üzerine gelip yumruklar ve kafa savurmasına bir anlam veremedi. 98 doğumlu futbolcunun içinde kaldığı bu durum birçok insanın canını acıttı. Yeniçağ'ın haberine göre; Fenerbahçe de hızlı reaksiyon almadığı düşünülen ezeli rakibine böyle bir göndermede yaptı.