Marcao: "Çok zeki olmamız gereken bir maç"
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Marcao: "Çok zeki olmamız gereken bir maç"

Marcao: 'Çok zeki olmamız gereken bir maç'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao, Beşiktaş derbisinin zor bir maç olacağını belirterek, "Belki de sezonun en önemli maçlarından bir tanesi. Hocamız bizi en iyi şekilde hazırlıyor.

Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao, Beşiktaş derbisinin zor bir maç olacağını belirterek, "Belki de sezonun en önemli maçlarından bir tanesi. Hocamız bizi en iyi şekilde hazırlıyor. Çok zeki olmamız gereken bir maç. Diğer taraftan da sabırlı oynamamız gereken maç" dedi.

Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao, Süper Lig'de bu hafta oynayacakları Beşiktaş derbisi öncesinde GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Çok zor bir maçın kendilerini beklediğini söyleyen Marcao, "Belki de sezonun en önemli maçlarından bir tanesi. Hocamız bizi en iyi şekilde hazırlıyor. Taktik anlamında, oyun anlamında en şekilde arkadaşlarımızla beraber hazırlanıyoruz. Çok zeki olmamız gereken bir maç. Aklımızı maksimum seviyede kullanmamız gereken bir maç. Diğer taraftan da sabırlı oynamamız gereken maç. Gayet iyi hazırlanıyoruz. Umarım güzel bir netice ile ayrılacağız" şeklinde konuştu.

Beşiktaş maçında görev alması halinde sarı-kırmızılı forma ile 100. maçına çıkacağının hatırlatılması üzerine 24 yaşındaki futbolcu, "İnanılmaz mutluyum. Böyle büyük bir camiada 100. maçıma çıkma şerefine ulaştığım. O yüzden çok mutluyum. Geldiğim ilk günden beri hedefim her maçta oynayıp takımıma maksimum seviyede yardım edebilmekti. Bunları da bugüne kadar başardığımı düşünüyorum. Şimdi 1 maç daha var önümde. Umarım oynayıp 100. maçımı tamamlarım" diye konuştu.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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