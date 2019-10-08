Marc Marquez üst üste dört, son yedi yılda altıncı kez şampiyon!

08.10.2019 15:57

Marc Marquez, üçüncü sırada başladığı Tayland GP’sini, Fabio Quartararo ve Maverick Vinales’i geçmeyi başararak ilk sırada tamamladı. Sürücüler klasmanındaki en yakın rakibi Andrea Davizioso’nun Marquez’in arkasında kalıp dördüncü olması, İspanyol pilotun Davizioso ile puan farkını bitime dört yarış kala 110’a çıkararak şampiyon olmasının yolunu açtı.

26 yaşındaki Marquez, bittiğinde onu belki de tüm zamanların en iyisi hâline getirecek bir kariyer inşa etmeyi sürdürüyor. 2012 yılında Moto GP macerasına başlayan İspanyol, henüz ikinci sezonunda, 2013’te ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı. Marquez, o şampiyonluğun ardından yalnızca 2015 yılında zirveyi Jorge Lorenzo’ya kaptırdı, 2016’dan bu yana sezon sonunda hiç podyumun ikinci basamağında yer almadı.

Söz konusu şampiyonluklar, doğal olarak, birçok GP zaferi ve podyumda yer alma başarısıyla geldi. Marquez, son yedi sezonda tam 53 kez yarış galibiyeti elde etti, 91 kez podyumda yer aldı. 61 kez de pol pozisyonunun sahibi oldu.

Dün gelen altıncı şampiyonluk, Marquez’i tüm zamanlar listesinde zirveye bir adım daha yaklaştırdı. Moto GP’de, ya da onun 2002’ye kadar eş değer yarışı olan 500 CC’de, Marquez’den daha fazla şampiyonluğu bulunan yalnızca iki isim bulunuyor: 2001 ile 2009 arası yedi şampiyonluğu bulunan İtalyan pilot Valentino Rossi ve 1966 ile 1975 arası sekiz şampiyonluk yaşayan İtalyan Giacomo Agostoni.

Marquez bu başarısında en büyük payı, bitmek bilmeyen kazanma iştahına veriyor: “En önemli güçlerimden birinin arzum ve hevesim olduğuna inanıyorum. Her zaman daha fazlasını istiyorum, asla doymuş hissetmiyorum.”

İspanyol pilottan -şimdilik- bir fazla dünya şampiyonluğu bulunan Valentino Rossi, dünkü yeni şampiyonluğunun ardından Marquez’i övmeden edemedi: “Marquez Moto GP’ye geldiğinden beri görüyoruz ki en hızlısı o. Hâli hazırda çok olgun ve tecrübeli.”

Marquez her ne kadar altıncı şampiyonluğunu kazanmış olsa da henüz Rossi’nin sahip olduğu karizmaya sahip değil. Ancak yarış yarış, gün gün kendi markasını motor sporları dünyasına kazıyor; popülaritesini ve karizmasını büyütüyor.