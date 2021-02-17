'Maraş fıstık ezmesi' tescillendi

KAHRAMANMARAŞ'ın ünlü lezzetlerinden Maraş fıstık ezmesi, Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillendi.

Büyükşehir Belediyesi, şehrin meşhur tatlılarından Maraş fıstık ezmesinin coğrafi işaretinin Kahramanmaraş'a ait olduğunu belirtip tescillenmesi için 19 Eylül 2016'da Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdu. Başvuruyu değerlendiren kurum, Maraş fıstık ezmesini tescilleyerek 15 Şubat 2021 tarihli Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayınladı.

Türk Patent ve Marka Kurumu'na göre içeriğinde yüzde 7-18 protein bulunan Maraş fıstık ezmesinin üretiminde, coğrafi işaret olarak tescilli Antep fıstığının 'Boz iç' olarak tanımlanan erken hasat edilmiş hali kullanılır. Boz iç Antep fıstığının zarları, kısmen veya tamamen ayrıldıktan sonra kavrulmadan öğütülerek beyaz şeker, glikoz şurubu, içme suyu, gerektiğinde yenilebilir nişasta ve katkı maddeleri ilavesiyle tekniğine uygun olarak yoğrulup homojen hale getirilmesi ile üretilir ve kısmen küçük fıstık parçacıkları da içerebilir. Kahramanmaraş'ta çok eski yıllardan beri Maraş fıstık ezmesi üretilir ve yoğun olarak tüketilir. Maraş fıstık ezmesi üretiminde Kahramanmaraş'ta yetiştirilen boz iç fıstığı kullanılır. Maraş fıstık ezmesinin tüm üretim aşamaları Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilir.

Denetimler ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Gıda Mühendisliği'nden ürün konusunda uzman birer kişiden oluşan 3 kişilik denetim mercii tarafından gerçekleştirilir. Denetimler düzenli olarak yılda bir kez, ihtiyaç duyulduğunda ya da şikayet halinde ise her zaman yapılır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ