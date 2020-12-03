Maradona'ya adadığı gol sonrası Messi'ye ceza geldi
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Maradona'ya adadığı gol sonrası Messi'ye ceza geldi

03.12.2020 13:56 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:02

Barcelona'nın Osasuna ile karşı karşıya geldiği maçta Messi'nin Maradona'ya adadığı gol sevincine İspanya Futbol Federasyonu'ndan ceza geldi.

Barcelona'nın Osasuna'yı 4-0 yendiği maçta attığı gol sonrasında ellerini gökyüzüne doğru kaldırarak, formasının altındaki 10 numaralı Maradona yazılı Newell's Old Boys takımın formasını gösteren Messi, golünü, hafta içinde vefat eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'ya adamıştı.

SARI KARTI İPTAL ETMEDİLER

Bu kutlama sonrasında sarı kart gören Messi, ardından da para cezası aldı. RFEF, Messi'ye verilen sarı kartı iptal etmezken, Arjantinli yıldıza ise 600 Euro para cezası verdi.

Messi ve Barcelona'nın verilen karara itiraz hakkı bulunuyor.

Maradona'ya adadığı gol sonrası Messi'ye ceza geldi
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