Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı

01.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 01.12.2020 17:49
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı

Maradona'nın hemşiresi efsane ismin ölümüyle ilgili itirafta bulundu. Hemşire, Maradona'nın beyin ameliyatı sonrası evinde yere düşüp kafasını çarptığı ve üç gün boyunca odasında kafasındaki şişkinlikle yaşadığını söyledi.

Geçen hafta hayatını kaybeden Maradona'nın ölümünde ihmal olduğu gerekçesi ile soruşturma açılması sonrası Maradona'nın hemşiresi avukatı aracılığı ile açıklamalarda bulundu.

Hemşirenin avukatı Gisela Madrid, Maradona kafasının sol tarafında bulunan pıhtının alınmasından sonra evinde yere düşüp kafasını çarptığı ve üç gün boyunca odasında kimsenin kendisini görmediğini söyledi.

Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı

3 GÜN BOYUNCA KAFASINDAKİ ŞİŞKİNLİKLE YAŞADI

Avukat, olayın futbolcunun ölümünden bir hafta önce gerçekleştiğini ve kafasının sağ tarafında şişkinlik meydana gelen Maradona'nın kimsenin kendisini görmemesinden dolayı üç gün boyunca bu şişlikle yaşadığını dile getirdi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
'20 milyon aşı gelecek' diyen Sağlık Bakanı Koca ilk uygulama için tarih verdi
"20 milyon aşı gelecek" diyen Sağlık Bakanı Koca ilk uygulama için tarih verdi
'Erdoğan'a rakip olsa hangisine oy verirsin?' anketi! Listedeki 6 isimden ikisi öne çıktı
"Erdoğan'a rakip olsa hangisine oy verirsin?" anketi! Listedeki 6 isimden ikisi öne çıktı

Maradona'nın otopsi raporuna göre futbolcu, karaciğer ödemi ve kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Ali Babacan Osman Kavala Fahrettin Koca
Magazin Cansu Dere Ariana Grande İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Okan Buruk Ozan Tufan Yılmaz Vural Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Çocuk Pazar Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı - Madrid
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 17:49:24. #1.14#
title