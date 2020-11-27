Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar
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Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar

27.11.2020 11:19 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:19

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybeden Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın cenazesinden skandal görüntüler ortaya çıktı. Cenaze işlemlerini gerçekleştiren görevliler efsane ismin cansız bedeniyle fotoğraf çektirip paylaşırken, bu görüntüler sonrası çalışanlar sayısız ölüm tehdidi aldı.

Futbol tarihinin en özel isimlerinden Diego Armando Maradona'nın dünyayı yasa boğan ölümünün yankıları sürüyor. Arjantinli efsanenin vefatının ardından ikinci bir fotoğraf krizi yaşanıyor.

Maradona'nın Kasım ayının başında geçirdiği beyin ameliyatını gerçekleştiren doktor Leopoldo Luque efsane isimle hatıra fotoğrafı çektirmiş ve Maradona'nın ailesi, bu fotoğrafı izinsiz paylaştığı için doktora tepki göstermişti.

MARADONA'NIN CESEDİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesinin hemen ardından yaşanan bu fotoğraf krizi bu kez çok farklı bir boyuta ulaştı. Efsane ismin defin işlemlerini yürüten Sepelios Pinier isimli özel firmanın 3 çalışanının, Diego Armando Maradona'nın tabutunu açarak cansız bedeniyle fotoğraf çektirdiği gün yüzüne çıktı. Söz konusu fotoğraflarda yer alan isimlerden birinin kimliği tespit edildi. Maradona'nın naaşının nakil edildiği esnada cenaze aracında da bulunduğu öğrenilen Diego Molina isimli çalışanın görevine apar topar son verildi.

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Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar

SAYISIZ ÖLÜM TEHDİDİ ALDI

Görüntülerin basına sızmasının ardından ülke ayağa kalkarken, Diego Molina'ya yönelik sayısız ölüm tehdidinde bulunulduğu ve Arjantin vatandaşlığından çıkarılması yönünde baskılar yapıldığı kaydedildi.

Sepelios Pinier isimli cenaze işleri firmasının müdürü Diego Picon konuyla ilgili yaptığı açıklamada, fotoğraflarda yer alan üç şahsın taşeron işçi olduğunu ve skandal görüntülerin ardından ivedilikle ilişkilerinin kesildiğini söyledi.

"POLİS NAKLİYE İÇİN BENİ ÇAĞIRDIĞINDA BUNU YAPTILAR"

Cenaze işlemleri sırasında telefonların toplandığını söyleyen müdür Picon, "Babam 75 yaşında ve şu an ağlıyor. Ben ağlıyorum, kardeşim ağlıyor. Tam anlamıyla yıkılmış durumdayız. Molina burada çalışmıyor. Tabut çok ağır olduğu için üçüncü parti bir firmadan gelen bir çalışan. Ailesi sedir ağacından bir tabut istemişti ve bu ürün ciddi manada ağır olduğu için taşınması problem oluyor. Kendisi bu yüzden çağrıldı. İşlemler sırasında telefonlarını toplayıp daha sonra teslim etmiştik. Sanırım polis nakliye için beni çağırdığı esnada bunu yapmışlar" dedi.

Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar

"BU İĞRENÇLİĞİN BEDELİNİ ÖDEYENE KADAR BANA DİNLENMEK YOK"

Öte yandan Maradona ailesinin avukatı Matias Morla, konuyla ilgili bir açıklama yaparak skandal görüntülere dair olaya müdahil olan kişiler hakkında tüm yasal yollara başvurulacağını, "Bu fotoğrafta gördüğünüz adam Diego Molina. Fotoğraf skandalının arkasındaki kişi. Kendisi Pinier'de cenazelerden sorumlu yetkili kişi konumunda. Arkadaşıma ve müvekkilime yaptığı bu iğrençliğin bedelini ödeyene kadar bana dinlenmek yok" sözleriyle duyurdu.

(Hürriyet)

Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar
Haber Yorumları (5)
6.FİLO: Maradona abiyi yakacaklar mı yoksa gömecekler mi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DÜRBÜNLÜ: Adamlar meşhur olmak için bunu yapmış olabilirler ama hiç hoş bir durum degil çok ürkütücü ve saygısızca.maradona şimdi öbür dünyada hesap işleriyle meşgul.keşke ölmeden önce müslüman olsaydı şimdi orada çok mutlu olurdu.
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VANLI: Batı böyledir
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