Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı
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Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı

18.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:36

Twitch'te Pelin Baynazoğlu ile canlı yayın gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 300 binden fazla anlık izleyici sayısına ulaşarak Twitch Türkiye anlık izlenme rekorunu kırdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapmıştı. Yavaş, videolu paylaşımında 'Selam chat' diyerek, Twitch platformuna giriş yaptığını duyurmuştu. Daha önce Mansur Yavaş ile tweet'leşmesi sosyal medyada gündem olan Twitch yayıncısı Pqueen (Pelin Baynazoğlu) ise Mansur Yavaş ile bir Twitch yayını gerçekleştireceğini paylaşmıştı. Dün akşam saatlerinde o yayın gerçekleştirildi.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENENEN CANLI YAYIN OLDU

Mansur Yavaş Pqueen'in ''Pqueen ile kimdir?'' isimli yayınına katıldı. Yayının ortalama anlık izlenme sayısı 300 bini aştı. Böylece Twitch Türkiye'nin en çok izlenen canlı yayını Mansur Yavaş'ın Twitch yayını oldu. Yayından elde edilen gelirin ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı 'Yeşilin Başkenti' projesine bağışlanacağı bildirildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN TEŞEKKÜR MESAJI

Mansur Yavaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili Pelin'e ve Twitch yayınımızı izleyerek canlı yayın rekoru kırmamıza vesile olan, Yeşilin Başkenti projemize destekte bulunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ankara'mızı sizin fikirleriniz ışığında yönetmeyi ve daima sizleri dinlemeyi sürdüreceğim. İyi ki varsınız" dedi. Ayrıca yayının istatistiklerini gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı

BİR TEŞEKKÜR DE PQUEEN'DEN

Pqueen Mansur Yavaş yayını sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Ne desem ne söylesem çok az kalacak biliyorum. Öncelikle sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve ekibine biz gençlerle buluştuğu için çok teşekkür ediyorum. Ardından rekor kırdıran her daim omuzlarımda eli olan gobit ekmekler pelinyonlar sizler birer balsınız.'' ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı
Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı
Haber Yorumları (4)
CEPTEKİ PARA: PELİN TURNAYI GOZUNDEN VURDUN . MİLLETİN MANSUR YAVAŞA İTİBARI SIMDI SENIN CEBINE GİRECEK , BENCE ADİL DEĞİL AMA NEYSE,
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AAA: Acun tek başına 3 milyon buluyor, mahsur da 300 bin diye seviniyor. . :))
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SUSKUN: Gral adamsın mahsur başkan
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