Manolis Siopis, Trabzonspor'da şansızlığını kırmak istiyor
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Manolis Siopis, Trabzonspor'da şansızlığını kırmak istiyor

Manolis Siopis, Trabzonspor'da şansızlığını kırmak istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor'un 157. yabancı transferi olan Manolis Siopis'in ilginç bir istatistiği dikkat çekiyor.

Trabzonspor'un 157. yabancı transferi olan Manolis Siopis'in ilginç bir istatistiği dikkat çekiyor. Bordo-mavililerin yeni transferi, şimdiye kadar kulüp kariyerlerinde sadece 1 gol kaydedebildi.

Trabzonspor'un, Alanyaspor'dan transfer ettiği Siopis, bordo-mavililerin 157. yabancı transferi oldu. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor, İtalya'nın Parma Kulübü'nden Gervinho ile 2 yıl, Roma'dan Bruna Peres ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bordo-mavililer, iki oyuncunun transferinin ardından İsveç'in Göteborg Kulübü'nden Marek Hamsik'i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Trabzonspor, Kasımpaşa'dan Koita ve Andreas Cornelius'nun ardından Siopis'i de renklerine bağladı.

Siopis, Trabzonspor'da şansızlığını kırmak istiyor

Yeni transfer Siopis'in ise ilginç istatistiği dikkat çekti. Platanias,Panionios, Olympiakos, Aris Saloniki ve Alanyaspor formalarını giyen oyuncu, 239 maçta sadece 1 kez rakip fileleri havalandırabildi. 73 defa formasını giydiği Alanyaspor'da gol atamayan Siopis, bu alandaki şansızlığını Trabzonspor'la kırmayı hedefliyor.

Ağaoğlu, Sadri Şener'i geçti

Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen bordo-mavililer, kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Karadeniz ekibi, Ahmet Ağaoğlu döneminde ise 33 yabancı futbolcu transferi gerçekleştirdi.

Karadeniz temsilcisi, 54 yıllık tarihine bugüne kadar 53 ülkeden 157 yabancı oyuncu sığdırırken, söz konusu transferlerin çoğunu 18 futbolcuyla Brezilya'dan gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde Trabzon ekibi; Gervinho, Peres, Marek Hamsik, Koita, Andreas Cornelius ve Siopis transferiyle toplamda 33 yabancıyı renklerine bağladı.

Trabzonspor'da ayrı dönemlerde iki kez başkanlık yapan Sadri Şener, 32 yabancı oyuncuyla bu rekoru elinde bulunduruyordu. - TRABZON

Manolis Siopis, Trabzonspor'da şansızlığını kırmak istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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