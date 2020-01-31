Manoel Messias kimdir? Trabzonspor'un transfer etmek istediği Manoel Messias kariyeri ve performansı! Manoel Messias kaç yaşında?
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Manoel Messias kimdir? Trabzonspor'un transfer etmek istediği Manoel Messias kariyeri ve performansı! Manoel Messias kaç yaşında?

Trabzonspor, Manoel Messias'ın kiralandığını KAP'a bildirdi. Transfer döneminin son analrında yaşanan gelişme sonrası Manoel Messias kimdir? Manoel Messias kaç yaşında? Trabzonspor'un transfer etmek istediği Manoel Messias kariyeri ve performansı konuları merak edildi. Peki, Manoel Messias kimdir?

31.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:13
Manoel Messias kimdir? Trabzonspor'un transfer etmek istediği Manoel Messias kariyeri ve performansı! Manoel Messias kaç yaşında?

MANOEL MESSİAS KİMDİR?

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada "Brezilya'nın Esporte Kulübünün profesyonel futbolcusu Manoel Messias Silva Carvalho'nun, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Denildi. Yaşanan gelişme gündemini hareketlendirirken Manoel Messias kaç yaşında? Manoel Messias kimdir? Trabzonspor'un transfer etmek istediği Manoel Messias kariyeri ve performansı konularının detayları merak edildi.

MANOEL MESSİAS KİMDİR?

Manoel Messias Doğum Tarihi: 26 Şubat 1990

Manoel Messias Kaç Yaşında: 29 yaşında

Manoel Messias Nereli: Bacabal, Maranhão, Brezilya

Manoel Messias Boy: 1,81 m

Manoel Messias Kilo: 82 kg

Manoel Messias Mevkii: Defans

MANOEL MESSİAS KARİYERİ

19/20 Trabzonspor

19/20 Cruzeir

18/19 Corinthians

14/15 Cruzeiro

08/09 Atlético-PR B/ Atlético-PR

MANOEL MESSİAS PERFORMANSI

PERFORMANS 2019: 39 maç, 1 gol, 2 asist

PERFORMANS 2018: 18 maç, 1 gol, 3 sarı kart

PERFORMANS 2017: 9 maç, 1 gol, 1 sarı kart

PERFORMANS 2016: 16 maç, 1 gol, 3 sarı kart, 1 kırmızı kart

PERFORMANS 2015: 41 maç, 1 gol, 2 asist, 6 sarı kart

PERFORMANS 2014: 21 maç, 2 gol, 3 sarı kart

PERFORMANS 2013: 34 maç, 3 gol, 6 sarı kart

PERFORMANS 2012: 33 maç, 1 gol, 3 sarı kart

PERFORMANS 2011: 33 maç, 2 gol, 5 sarı kart, 1 kırmızı kart

PERFORMANS 2010: 31 maç, 3 gol, 1 asist, 4 sarı kart, 1 kırmızı kart

PERFORMANS 2009: 29 maç, 1 asist, 9 sarı kart


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: Manoel Messias kimdir? Trabzonspor'un transfer etmek istediği Manoel Messias kariyeri ve performansı! Manoel Messias kaç yaşında?
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