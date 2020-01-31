Manoel Messias kimdir? Trabzonspor'un transfer etmek istediği Manoel Messias kariyeri ve performansı! Manoel Messias kaç yaşında?
Trabzonspor, Manoel Messias'ın kiralandığını KAP'a bildirdi. Transfer döneminin son analrında yaşanan gelişme sonrası Manoel Messias kimdir? Manoel Messias kaç yaşında? Trabzonspor'un transfer etmek istediği Manoel Messias kariyeri ve performansı konuları merak edildi. Peki, Manoel Messias kimdir?
MANOEL MESSİAS KİMDİR?
Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada "Brezilya'nın Cruzeiro Esporte Kulübünün profesyonel futbolcusu Manoel Messias Silva Carvalho'nun, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Denildi. Yaşanan gelişme spor gündemini hareketlendirirken Manoel Messias kaç yaşında? Manoel Messias kimdir? Trabzonspor'un transfer etmek istediği Manoel Messias kariyeri ve performansı konularının detayları merak edildi.
MANOEL MESSİAS KİMDİR?
Manoel Messias Doğum Tarihi: 26 Şubat 1990
Manoel Messias Kaç Yaşında: 29 yaşında
Manoel Messias Nereli: Bacabal, Maranhão, Brezilya
Manoel Messias Boy: 1,81 m
Manoel Messias Kilo: 82 kg
Manoel Messias Mevkii: Defans
MANOEL MESSİAS KARİYERİ
19/20 Trabzonspor
19/20 Cruzeir
18/19 Corinthians
14/15 Cruzeiro
08/09 Atlético-PR B/ Atlético-PR
MANOEL MESSİAS PERFORMANSI
PERFORMANS 2019: 39 maç, 1 gol, 2 asist
PERFORMANS 2018: 18 maç, 1 gol, 3 sarı kart
PERFORMANS 2017: 9 maç, 1 gol, 1 sarı kart
PERFORMANS 2016: 16 maç, 1 gol, 3 sarı kart, 1 kırmızı kart
PERFORMANS 2015: 41 maç, 1 gol, 2 asist, 6 sarı kart
PERFORMANS 2014: 21 maç, 2 gol, 3 sarı kart
PERFORMANS 2013: 34 maç, 3 gol, 6 sarı kart
PERFORMANS 2012: 33 maç, 1 gol, 3 sarı kart
PERFORMANS 2011: 33 maç, 2 gol, 5 sarı kart, 1 kırmızı kart
PERFORMANS 2010: 31 maç, 3 gol, 1 asist, 4 sarı kart, 1 kırmızı kart
PERFORMANS 2009: 29 maç, 1 asist, 9 sarı kart