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Manisaspor'un sahası yenilendi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta kümede kalma umutlarını erken yitirip 36 yıl sonra amatör lige düşmesine rağmen pes etmeyen Manisaspor, koronavirüs salgınıyla sezonun durmasıyla antrenman sahasını yeniledi.

Manisaspor'un sahası yenilendi
12.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:09

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta kümede kalma umutlarını erken yitirip 36 yıl sonra amatör lige düşmesine rağmen pes etmeyen Manisaspor, koronavirüs salgınıyla sezonun durmasıyla antrenman sahasını yeniledi. Tarık Almış Tesisleri'nde çamur tarlasına dönen sahalar kulübün çabasıyla eski haline kavuştu. Yaşadığı maddi krizler, transfer yasağı ve borç yüküyle üst üste üçüncü kez düşme acısı yaşayan siyah-beyazlı kulüpte geçen yıl elektrik ve suların kesilmesiyle bakımsızlıktan tarlaya dönen saha, yönetimin çabalarıyla yeşillendi.

Nisan ayının ilk haftalarında eski zemini kaldırıp drenaj ve 17 bin metrekarelik alanda yeni çim ekimi yapan Manisaspor, sahasına kavuştu. Antrenmanlara yeniden başlangıç tarihi henüz belli olmayan kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) alt liglerle ilgili çıkacak son kararı bekliyor. Yönetimin, TFF'nin 19 Mart'tan beri tüm ligleri durduran koronavirüs salgını nedeniyle bu sezonluğuna alt liglerde küme düşmeyi kaldırmasıyla ilgili beklentisi de sürüyor.


Kaynak: DHA

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