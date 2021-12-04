Manisaspor'da yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu

Türk futbolunun efsane takımlarından biri olan ve bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Manisaspor'da Ümit Atlı başkanlığındaki yeni yönetim ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi.

Ümit Atlı'nın başkan seçilmesiyle Manisaspor'da yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta olağanüstü genel kurulunu gerçekleştiren Manisaspor yeni yönetimi pazartesi günü resmi olarak göreve başladı. Yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında kulübün öncelikli sorunları masaya yatırılırken görev dağılımı da belirlendi.

Ümit Atlı başkanlığındaki Manisaspor Yönetim Kurulunda görev dağılımı şöyle gerçekleşti: "Başkan: Ümit Atlı, Başkan Yardımcısı: Mahmut Güler, Başkan Yardımcısı-Mali İşler Sorumlusu: Mustafa Pekçetin, As Başkan: Fatih Baylan, Genel Sekreter: Onur Peynirci, Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü: Yaşar Polat, Stat ve Tesis Sorumlusu: Semih Özer, Altyapı ve Diğer Branşlar Sorumlusu: Osman Işık, Altyapı ve Diğer Branşlar Sorumlusu: Hayrullah Tepeli, Proje ve Yatırımlar Sorumlusu: Kahraman Akkal, Sağlık İşleri Sorumlusu: Selçuk Sütçüoğlu, Hukuk İşleri Sorumlusu: Av. Muzaffer Esenkaya, Reklam ve Sponsorluk İşleri Sorumlusu: Mehmet Ali Şahin, Halkla İlişkiler ve Taraftar Sorumlusu: Yiğit Şen, İdari İşler Sorumlusu: Özkan Uzunlar." - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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