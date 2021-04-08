Manisaspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü
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Manisaspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü

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Manisaspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü

3. Lig 1. Grupta mücadele eden Manisaspor, sezonun bitimine 4 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Bir zamanlar kadrosunda Caner Erkin, Hakan Balta, Burak Yılmaz, Filip Holosko, Selçuk İnan ve Arda Turan gibi isimlerin bulunduğu Ege temsilcisi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle puan silme cezaları aldı ve bir daha toparlanamadı.

3. Lig 1. Grup'ta son sırada yer alan Manisaspor, Çankaya FK'ya 3-2 yenildi veBölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti. Süper Lig'de 6 sezon yer alan Ege temsilcisi, 2011/12 yılında lige veda etmişti.

YILDIZ FUTBOLCULAR OYNAMIŞTI

Caner Erkin, Hakan Balta, Burak Yılmaz, Filip Holosko, Selçuk İnan ve Arda Turan gibi isimlerin forma giydiği, Mustafa Denizli ile Ersun Yanal'ın teknik direktör olarak görev yaptığı Manisaspor, son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntıları aşamadı. Ege temsilcisi, daha önce forma giyen futbolculara olan borçları nedeniyle çeşitli dönemlerde puan silme cezaları aldı.

Manisaspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü

YALNIZCA 1 KEZ KAZANABİLDİLER

Süper Lig'de 6 sezon yer aldıktan sonra 2011-2012'de lige veda eden Manisaspor, 2014-2015'te TFF 1. Lig'den düştükten sonra tekrar bu lige yükselse de TFF 3. Lig'e kadar geriledi. Geçen sezon TFF 3. Lig 1. Grup'u son sırada tamamlamasına rağmen liglerde düşmenin kaldırılmasıyla mücadelesini 3. Lig'de sürdüren Manisaspor, bu sezon geride kalan 25 maçta 1 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.

SÜPER LİG'DEN AMATÖRE

Son dönemde Süper Lig'de yer alan ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmiş Orduspor, Gaziantepspor, Kayseri Erciyesspor ve Mersin İdmanyurdu gibi ekipler amatöre kadar geriledi. Süper Lig'de yer alan ekiplerden Adalet, Akçaabat Sebatspor, Aydınspor, Bakırköyspor, Beykoz, Beyoğluspor, Bucaspor, Diyarbakırspor, Erzurumspor, Feriköy, Gaziantepspor, Göztepe, İzmirspor, Kayseri Erciyesspor, Kırıkkalespor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Siirtspor, Şekerspor, Vanspor, Vefa, Yeşildirek, Yozgatspor, Zeytinburnuspor ve Zonguldakspor profesyonel liglere veda etmişti.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 19:42:37. #1.14#
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