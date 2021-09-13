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Manisalı Hilal Öztürk, Avrupa üçüncüsü oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Manisalı Hilal Öztürk, Avrupa üçüncüsü oldu

Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda Salihli Belediyespor'un milli sporcusu Hilal Öztürk, kadınlar 78 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu.

Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda Salihli Belediyespor'un milli sporcusu Hilal Öztürk, kadınlar 78 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu.

Avrupa Gençler Judo Şampiyonası 43 ülkeden 141'i kadın, 210'u erkek judocu olmak üzere toplam 351 sporcunun katılımı ile Lüksemburg'da gerçekleştirildi. Şampiyonada Salihli Belediyespor Judo Takımı'nın başarılı judocusu Hilal Öztürk, ilk maçında Ukraynalı Ruslana Bulavina'yı, çeyrek finalde ise Hollandalı Carmen Dijkstra'yı ipponla yendi. Yarı finalde Fransız Coralie Hayme'ye karşılaşan milli sporcu Öztürk, rakibine altın skorda mağlup oldu. Hilal Öztürk Polonyalı Kinga Wolzczak ile yaptığı karşılaşmayı ise kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Lüksemburg'da Avrupa üçüncüsü olan ve Türkiye'ye bronz madalya kazandıran Hilal Öztürk'ü tebrik etti. - MANİSA

Manisalı Hilal Öztürk, Avrupa üçüncüsü oldu

Manisalı Hilal Öztürk, Avrupa üçüncüsü oldu

Manisalı Hilal Öztürk, Avrupa üçüncüsü oldu

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Haber: Manisalı Hilal Öztürk, Avrupa üçüncüsü oldu - Haberler Spor
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