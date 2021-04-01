Manisalı cimnastikçiler Türkiye Şampiyonasına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisalı cimnastikçiler Türkiye Şampiyonasına hazır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Manisalı cimnastikçiler Türkiye Şampiyonasına hazır

Manisa Büyükşehir Belediyespor cimnastik takımı, 8-10 Nisan tarihleri arasında Manisa'da düzenlenecek olan Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor cimnastik takımı, 8-10 Nisan tarihleri arasında Manisa'da düzenlenecek olan Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Caner Vatansever, antrenör Mehmet Ali Ekin eşliğinde çalışmalarını sürdüren cimnastik takımını ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü'nün selamlarını ileten Vatansever, 8-10 Nisan tarihleri arasında Manisa'da düzenlenecek olan Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası için de sporculara başarılar diledi. Sporcuların bu şampiyonada güzel sonuçlar alacağına inandığını belirten Vatansever, "Hocamızın da katkılarıyla inşallah bu şampiyonada güzel dereceler alacaksınız. Hepinizden umutluyuz. Şimdi de sizleri izlemeye geldik. Ev sahipliğini yapacağımız Türkiye Şampiyonasında Manisa'mızı başarıyla temsil edeceğinize inancımız tam" dedi.

Antrenör Mehmet Ali Ekin de müsabakalara hazırlık süreci ve şampiyonalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. 8-10 Nisan tarihleri arasında Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nın Manisa'da gerçekleştirileceğini belirten Ekin, "Bir çok ilden sporcular gelecek. Bu sporcuları da gençler ve büyükler kategorisinde Manisa'da misafir edeceğiz. Bu aynı zamanda Milli Takım değerlendirme ve seçme yarışması niteliğinde. Antalya'da yapılacak olan Antalya Uluslararası Cup ve Azerbaycan Bakü'de yapılacak Dünya Şampiyonası için önce burada seçileceğiz, oradan Bakü'ye, hemen ardından İtalya'ya, sonra da Konya'da İslam oyunlarına gideceğiz. Uzun zamandır hazırlanıyoruz. Şimdi yarışma dönemine girdik. Bize destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e ve bu yarışmayı Manisa'ya alan Federasyon Başkanımız Suat Çelen'e çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası konusunda da değerlendirmeler yapan Ekin, "Güzel bir yarışma olacak. Bütün hazırlıklar yapıldı. Isınma alanı ayrı, yarışma alanı ayrı. Pandemisiz güzel bir yarışma geçireceğiz diye ümit ediyorum. Biz de Büyükşehir Belediyespor olarak inşallah bütün madalyaları toplayacağız" diye konuştu. - MANİSA

Manisalı cimnastikçiler Türkiye Şampiyonasına hazır
Manisalı cimnastikçiler Türkiye Şampiyonasına hazır
Manisalı cimnastikçiler Türkiye Şampiyonasına hazır
Manisalı cimnastikçiler Türkiye Şampiyonasına hazır
Manisalı cimnastikçiler Türkiye Şampiyonasına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mustafa Şentop Binali Yıldırım Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Bahar Candan Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cenk Tosun Erol Bulut Okay Yokuşlu Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisalı cimnastikçiler Türkiye Şampiyonasına hazır - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 12:57:20. #1.15#
title