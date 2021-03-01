Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'den maden işletmelerine ziyaret
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Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'den maden işletmelerine ziyaret

01.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:20
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'den maden işletmelerine ziyaret

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Demir Export ve Fernas firmaları tarafından işletilen Soma Doğu Eynez Kömür Madeni İşletmelerini ziyaret etti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Demir Export ve Fernas firmaları tarafından işletilen Soma Doğu Eynez Kömür Madeni İşletmelerini ziyaret etti.

Firmaların yöneticileri tarafından işletmede karşılanan Vali Karadeniz, burada yetkililerden maden ocağı ile ilgili bilgiler aldı.

Fernas üst yöneticisi Hüsamettin Kavşut ve Demir Export Genel Müdürü Ramazan Yön, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarete Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ali Tulup ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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